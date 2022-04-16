快篩試劑 柯文哲：依中央分配調整戰術

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市長柯文哲今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情戰況緊急，快篩試劑還是給中央政府統一調度，「你給我多少，我調整戰術」；如果中央都買不到，那台北也很難。

台北市副市長黃珊珊上午說，台北快篩試劑還有約5到6天量能，現在要看向中央申請的20萬劑何時到。

柯文哲下午出席台北捷運線形公園成果設計展，接受媒體聯訪表示，數量取決於中央防疫政策，但如果數量不夠，「中央都買不到我們怎麼買得到」；這波疫情從一個月前南韓情況就可預測，政府應變還是太慢。

至於隨確診數上升，未來是否繼續公布台北足跡？柯文哲說，看場合是否危險及合理，如在捷運感染機率很低就不公布、餐廳要長時間脫口罩就公布。

他說，臨床經驗判斷有助防疫就公布，如果每天確診幾千人、公布已無意義就不公布，以科學證據判斷。

媒體追問如果黃珊珊辭職投入選戰，柯文哲表示，現階段疫情這麼嚴重，「黃珊珊不會出去啦」，但台北市政府防疫團隊有工作分配，不因誰不在就不能運作。

此外，柯文哲說，已找好黃珊珊的職務代理人，但他不講是誰，「我知道就好」。（編輯：李明宗）1110416