彰化新增8例確診 王惠美籲避免與不特定人用餐

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣政府今天公布新增8例COVID-19確診，其中2例未列案號，彰化縣長王惠美說，參加所有活動請勤洗手、戴口罩，飲食避免與不特定人用餐、多人合菜，就可減少發生群聚傳染。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，彰化縣政府今天公布新增8例確診個案，其中2例居隔發病，尚未列案號，分別為新北市柔道班群聚彰化縣傳染鏈新增居隔發病1例、宜蘭縣宮廟環島進香團2例、苗栗社交活動群聚3例、台北文官訓練場所2例設籍彰化。

宮廟環島進香團彰化縣傳染鏈持續延燒，根據縣府衛生局資料，今天新增20多歲確診個案的女友染疫，她11日PCR檢測陰性、15日喉嚨痛、16日快篩陽性且PCR檢測Ct值15；還有50多歲女性13日咳嗽、頭暈，15日檢測Ct值17.9。彰化縣參加者採檢96人，累計10名參加者確診，及確診者家戶接觸者2人確診，其中1人為居家隔離發病。

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有關台北市文官訓練場所群聚案，20多歲個案施打2劑疫苗，在台北市工作，訓練場所同班級、同寢室學員確診，個案13日出現症狀、14日快篩、檢測Ct值13；另名20多歲個案接種3劑疫苗，同樣在台北市工作，與個案同寢室，13日喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒，14日快篩陽性，15日檢測Ct值14，這2人均無彰化縣足跡。

彰化縣長王惠美說，只要有拿下口罩、近距離接觸，受感染機會就較高，如今天公布新增個案在宿舍同寢室、吃飯、上課，有很多機會接觸感染，因此，參加所有活動記得勤洗手、戴口罩，飲食避免與不特定人用餐、多人合菜，就可減少發生群聚傳染。（編輯：謝雅竹）1110416