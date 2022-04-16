台中新增40例確診 中火員工、職業軍人染疫

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台中市政府16日下午召開疫情指揮中心記者會，市長盧秀燕（圖）指出，台中本日新增40例COVID-19本土確診個案，包括外縣市足跡或接觸確診者新增11例、已知群聚案新增23例、密切接觸者增4例、感染源不明或疫調中新增1例，還有1例確診者在外縣市，由外縣市收治。中央社記者郝雪卿攝 111年4月16日

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市COVID-19本土確診個案今天新增40例，台中市衛生局長曾梓展表示，其中1名是60多歲中火員工參加進香團後確診，還有1名染疫的職業軍人曾到台北參加張惠妹演唱會。

台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，台中市長盧秀燕在會中公布，台中市今天新增40例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，包括外縣市足跡或接觸確診者新增11例、已知群聚案新增23例、密切接觸者增4例、感染源不明或疫調中新增1例，還有1例確診者在外縣市由外縣市收治。

曾梓展說明，60多歲中火員工，11日去中火應徵，13日及14日才去上班，之前曾與太太一起參加環島進香團，夫妻都確診，將通知台中火力發電廠清消。

在職場與校園群聚案中，曾梓展表示，東勢校園群聚案今天新增3名學童媽媽確診，累計已23人確診。虛擬貨幣說明會新增1人，累計4人確診。

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在職場與校園確診個案中，曾梓展指出，根據疫調幾乎都有外縣市足跡史，例如西屯區一家公司5名職員在8日至12日到高雄市策展都確診，也有一所私立科大的3名職員各自到外地旅遊後確診。此外，一家傳產公司也有3人確診。

今天也有2名軍人確診，曾梓展說，其中1名30多歲職業軍人曾到台北參加張惠妹演唱會，到目前為止，台中市已有5名確診者曾參加演唱會。另1名確診軍人是從高雄到成功嶺入伍的20多歲新兵。（編輯：郭諭儒）1110416