意外失明差點輕生 林櫻桃健走溪頭像自家後院

多年前的一場車禍讓林櫻桃（圖）成為後天視障者，原本差點鬱悶輕生的她，到訪南投溪頭後，受到大自然的洗禮，讓林櫻桃立志成為盲友的眼睛與導遊。中央社記者蘇木春攝 111年4月17日

（中央社記者蘇木春台中17日電）4月那個早晨，林櫻桃跟許多喜愛戶外運動和芬多精的民眾一樣，再次來到溪頭健行，不同之處在於她視力全無，不過這裡像是她的主場，很多遊客不認識她，但知道有這名令人讚佩的勇者。

在攀登「857步道」石階步道時，61歲的林櫻桃步伐穩健，超越不少山友，他們聽到林櫻桃繫在背包和登山杖的鈴鐺所發出的聲響，紛紛讓到一邊，林櫻桃則向禮讓和為她加油的山友道謝，也有人拿出手機拉著她一起拍照打卡。「857步道」和接下來的「1090步道」可通到標高近1800公尺的天文台，是許多到溪頭的健行客喜歡挑戰的中高難度路線。

有些時候，跟她較熟的山友會拉著她手持的盲人專用白手杖，領著她走一小段路，但大多數時間，她會一手用白手杖探查地面，另一手持登山杖，不論是水泥路面或是陡峭階梯，她走起來似乎都毫不費力。

溪頭森林遊樂區海拔約1150公尺，園區內巨木參天，家住台中市大里區的林櫻桃每週大約來訪兩次，她形容這裡是她的最愛。不過，多年以前，她不知道溪頭的美好，甚至足不出戶，而且曾在北上探望女兒時，一度因絕望想要跳進淡水河「一了百了」。

「那時候真的無法接受！」林櫻桃回憶失明的過程時表示。她與丈夫原本經營鐘錶和印刷生意，曾夢想退休之後要擔任導遊，帶著遊客環遊世界，這樣的計畫卻因一場事故變了調。她當時36歲，騎機車時遭遇車禍導致腦部受傷，起初只有呈現視力模糊，不料情況逐年惡化，終於在12年後，她的世界陷入完全的黑暗。

林櫻桃告訴中央社記者說，她從河邊悄悄回到家裡，有相當時間抗拒學習使用白手杖，也害怕被貼標籤。剛進入全盲黑暗世界的林櫻桃整天待在家中，足不出戶，經過財團法人台灣盲人重建院社工的輔導，並且在丈夫的支持下，她才接受生活自理、定向行動等訓練。她想到日子還是要過下去，才終於跨過心裡的鴻溝，開始拿起白手杖走出戶外。

在習慣借助白手杖行動之後，林櫻桃心想應該多到戶外運動。有一次在偶然的情況下，她自己搭公車到了溪頭。她形容說，她的「另一片人生從此展開」。她原本在家中會陷入憂鬱與恐慌，第一次獨自到溪頭時，則感受到這裡的好山、好水與好空氣。她告訴記者：「大自然幫我洗清淚水與汗水，我才體悟到眼盲心不盲的真諦。」

她在家中感受過孤獨與絕望，深知「盲人才懂盲人」，開始自發帶著其他盲友到盲人重建院上課，甚至到全台各地旅遊。如今，林櫻桃除了每週到溪頭健行，還當起導遊，帶著盲友全台走透透，不只充當其他盲友的眼睛導覽景點，過程中也透過敞開心胸談天，協助其他盲友走出心中的黑暗。在疫情之前，她也曾獨自搭機赴美，幫忙住在西雅圖的女兒坐月子。她笑著說：「家人都說我像過動兒。」

但盲人外出還是有風險，特別是在陌生的環境。林櫻桃說，別看她拿著白手杖來去自如，「這都是用全身傷換來的」。她曾多次在登山過程中摔傷導致骨折、骨裂，滿是障礙物的市區人行道和騎樓也讓她「滿頭包」，但她常想著「人跌倒了再爬起來就好」，就算一路不容易，仍無法將她擊倒。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，有許多盲友更不願意外出，林櫻桃對此表示擔憂。她說，疫情讓原本心理關閉的盲友更為封閉，而且心理會影響生理，讓他們容易有病痛纏身。

林櫻桃在去年獲選為台中市傑出身心障礙者，她有感這些年來曾受社會各界的幫助，她才能「走向光明」，因此更讓她立志要當盲友的眼睛與導遊，「直到我再也走不動為止」。

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林櫻桃的事蹟已在視障者圈內傳開。台灣盲人重建院中部服務中心主任巫承宗告訴中央社記者，曾有視障者的家屬對林櫻桃全盲的事實半信半疑，偷偷跟在她的背後前往溪頭觀察，直到親眼見證才感到佩服，也幫忙宣傳「盲友真的可以獨立走出戶外」。

巫承宗說：「真的是不可思議！」他指出，林櫻桃時常在重建院與視障者及家屬交流走出黑暗的經驗，也成功幫助許多盲友脫離憂鬱的泥淖，甚至包下9人廂型車組團到外地旅遊。他說，這些都是以前從未發生過的事，而且已對盲友產生正面影響。（編輯：黃世雅）1110417

視障者林櫻桃（圖）每週都會固定到溪頭健行，她習慣背著帶有響亮鈴鐺的背包，手持登山杖與白手杖，從入口處開始就一路健步如飛。中央社記者蘇木春攝 111年4月17日

視障者林櫻桃（左）跟許多喜愛戶外運動和芬多精的民眾一樣，喜歡到溪頭健行，不同之處在於她視力全無，許多遊客得知分都相當讚佩，並要求與她合照。中央社記者蘇木春攝 111年4月17日