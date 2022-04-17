市府提撥經費協助支付防疫保險 高市警人人有保

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄17日電）高市警公費防疫保險，除警政署及市警局針對相關防疫人員投保外，高雄市長陳其邁也宣布將針對未公費投保的警察人員，由市府提撥經費支付投保防疫險費用，讓員警人人有保。

高市警COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費防疫保險，第一線防疫工作人員如協助居家隔離或檢疫關懷人員、刑事相驗及鑑識、確診病例接觸史調查等約3270人，已依相關規定辦理投保，經費由警政署挹注。

另其他防疫相關人員，如分局內勤、警備隊、交通分隊、偵查隊等，市警局也調查人數辦理投保中。而其餘不在警政署及市警局投保之列的員警，原本須採自費辦理，現在也將由市府提撥經費支付投保，等於員警人人有保。

高雄市警察局下午發布新聞稿表示，高市府為肯定所有警察人員在防疫工作上的努力，今天由陳其邁召集警察局長黃明昭及相關單位，針對未公費投保的警察人員，由市府提撥經費支付投保防疫險費用。

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市警局並指出，執行防疫勤務人員，還可報領「執行大型活動重要勤務人員獎勵金」，每月最高新台幣5000元，並從優辦理敘獎；另左營分局已染疫人員，將由市府發給慰問金慰問。

此外，市府衛生局簡任技正潘炤穎今天在防疫記者會表示，高雄目前尚有5萬劑的快篩試劑庫存，若有需要，會再跟中央以專案申請；且若發生群聚感染，須採「加嚴管理、序列檢測」等措施監測疫情，不論用PCR或抗原快篩，都會以防疫專案公費執行。（編輯：陳仁華）1110417