中市最小確診者僅1歲 中國附醫1護理師確診

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市新增21例本土確診，其中，中國醫藥大學附設醫院有護理師確診，另有1歲男童染疫，亞洲大學則有確診學生曾去夜唱，也有北孫南送後，孫子和奶奶相繼確診。

台中市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，市長盧秀燕宣布，中央公布新增22例，但因案33730被醫院誤通報為陽性，此案撤銷，實際新增確診案例為21例。

有關台中市疫情狀況，盧秀燕指出，包括臻愛虛擬貨幣聚會群聚新增2例，累計已有6例；成功嶺群聚新增2例，累計共3例；西屯設計公司群聚新增2例，累計共7例；宜蘭進香團群聚新增2例，累計共7例；科技公司群聚新增2例；亞大群聚2例。

衛生局長曾梓展進一步說明，參加宜蘭進香團染疫的中火外包商（案33046），同住兒子、1歲男孫也確診，Ct值分別為25.6、19，1歲男嬰是台中市目前年紀最小的確診者，出現發燒、喉嚨有痰症狀，目前治療中。盧秀燕補充，台中市自2022年累計至今，12歲以下的確診者有27人。

另20多歲女護理師（案33721），11日到台南時有接觸自基隆回南部的哥哥，12日回台中，15日她出現發燒、輕微咳嗽症狀，快篩陰性，護理長要求進一步PCR採檢，16日採檢確診，因確診前1天還有上班，院方匡列密切接觸者進行採檢。據了解，此名護理師在中國醫藥大學附設醫院小兒科病房工作。

另有1名北區69歲女性（案34494），因就讀幼兒園的孫子被居家隔離，無人可以照顧他，父母將他送到台中交給奶奶照顧，孫子14日確診，奶奶也確診。亞洲大學有2名確診學生，其中1人在15、16日曾參加夜唱，同場還有7人，均居家隔離中。

先前有會計師確診，他曾參加的大學校友會，西屯30多歲女性也出席同場活動今天確診，曾梓展指出，經調查校友會有2部遊覽車載客，呼籲參加同場活動者快篩檢。

張惠妹演唱會台中市再添2例確診者，2人都是參加12日場次，分別為40多歲女性（案33715），匡列3人；以及20多歲女性從事家教工作，匡列2學生、2學生家長、7名朋友。（編輯：陳仁華）1110417