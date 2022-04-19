新竹市增27例 足跡包含新竹轉運站、大賣場等

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）新竹市今天新增27例確診個案，足跡包含新竹轉運站、便利商店及大潤發湳雅店等處，皆已通知營業場所進行清消。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹市新增27名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有8例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，18例是確診個案的家庭、職場密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者。餘1例為新增個案，還在疫調中。

在所有確診個案中，年齡分布在2至48歲之間，其中2例（案37063、37521）為案32719（4月16日的個案）校園接觸者，居家隔離期間採檢確診，就讀的幼兒園停課至4月25日。

衛生局說，新竹市從民國111年確診累積人數至今共174人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離1218人，康復出院人數35人。

國軍社區篩檢站從12日起至昨天共篩檢271人，已全數確認，共計7人陽性，均依續依中央流行疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。（編輯：李錫璋）1110419