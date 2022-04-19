新北童染疫過世 基隆防疫專線擴充20線加強量能

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）新北2歲童確診重症住院後過世，家屬認為因遲遲等不到救護車載送就醫才導致病情惡化。基隆市長林右昌說，發生憾事大家都不願看到，市府有24小時防疫專線並擴充20線加強量能。

林右昌下午在線上記者會表示，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關共有148例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，絕大多數都是無症狀，少數是輕症，最大宗還是與家庭群聚衍生有24個家庭共36例，其次則是8個職場共32例。

學校部分則有1所國中1例、3所國小4例、2所幼兒園2例，另外還有2間補習班5例，共12例。與外縣市相關部分，台北市和新北市各4例共8例，其餘個案也已有初步的方向，部分個案因為資料較晚收到，還在進一步疫調中。

對於新北市2歲男童不幸染疫過世，家屬向媒體投訴，因遲遲等不到救護車載送就醫，才會導致病情惡化。林右昌說，發生這件憾事大家都不願看到，至於相關就醫等時序，因為不是發生在基隆市，市府無法置喙，中央也已說明相關時序。

林右昌說，站在市府角度如何防範類似情形，市府設有24小時防疫專線和快篩陽性專線，無論民眾打到哪個專線，他都要求接線同仁要立即回應民眾需求，此外，為了防備量能不足，市府並擴充20線，加強回應量能，民眾只要有需要都可撥打服務專線。

此外，林右昌表示，外界提到基隆市確診數很多，但基隆每天的確診數，其實反映出較為即時情形，主要有2個原因：第1，因為PCR核酸檢測的採檢量很大，市府在7個行政區都設了公費社區篩檢站，每天PCR篩檢量比雙北還多，光社區篩檢站至今已篩檢5萬5175人次，平均每天執行大約2000例。

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其次，市府因為設了快篩陽性專線，因應Omicron的特性，快篩的結果會比傳統上PCR採檢速度快很多，快篩陽性專線每天都有破百通電話進線，其中包含很多詢問防疫，也有許多是雙北鄰近市民進線尋求服務。

有媒體詢問，基隆市崁仔頂漁市染疫情形，林右昌表示，每天有上萬人在崁仔頂流動，當雙北和大台北首都圈疫情發生後，已很難釐清感染源從何而來，不過，經市府疫調後，還是跟某幾個漁行員工最早時確診，可能是由此傳染，目前與崁仔頂漁市相關確診者已有25人，崁仔頂漁行聯誼會也達成共識，明天起至22日自主休市3天。（編輯：李錫璋）1110419