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期中考題置入盧秀燕惹議 家長會長學校獻花打氣

2022/4/20 15:00（4/20 15:16 更新）
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台中市某國小因期中考卷涉及將台中市長盧秀燕置入行銷引議，校方澄清，考題設計是配合課程引用媒體報導，引發疑慮，深感遺憾。學校家長會長吳世真（右2）20日也特別前往獻花，為校方打氣。中央社記者趙麗妍攝 111年4年20日
台中市某國小因期中考卷涉及將台中市長盧秀燕置入行銷引議，校方澄清，考題設計是配合課程引用媒體報導，引發疑慮，深感遺憾。學校家長會長吳世真（右2）20日也特別前往獻花，為校方打氣。中央社記者趙麗妍攝 111年4年20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市有某國小期中考卷將台中市長盧秀燕置入行銷，校方澄清考題設計配合課程引用媒體報導。該校家長會長今天獻花為校方打氣，肯定出題老師用心，並表示外界過度解讀。

民進黨籍立委林靜儀日前在臉書貼文表示，台中市有某國小四年級的學生向她反映，校內老師在社會科期中考考卷中，將盧秀燕置入行銷，並轉貼出考卷內容。在閱讀題型中，可見台中市的4大優勢，並有現任台中市長是誰的題目。

校方澄清指出，考題設計配合課程引用媒體報導，結合新課綱素養導向學習，此事引發疑慮，校方深感遺憾。

為此，家長會長吳世真今天和家長會代表委員，到校門口獻花給校方代表，肯定出題老師的用心並為校方打氣。吳世真接受媒體聯訪表示，老師閱讀相關資訊，不用課本的內容，設計考題用心也很有創意，讓小朋友知道台中市的現況，本來是很好，現在是多元社會，孩子可提早面對多元議題，希望不要過度解讀。

校方表示，感謝家長會對學校、老師的加油、鼓勵，但希望可以回歸孩子的學習以及老師教學的專業，會繼續協助老師正常教學，將所學教授給學生。

林靜儀回應，有這麼多文章可以挑，讓孩子學習鑑別度，為何這篇閱讀測驗採取這麼粗糙的文章，她懷疑這篇文章是縣市政府的業配文章。難道老師在挑選題目做閱讀測驗，難道無法鑑別是否為歌功頌德式的文章。

她說，這個議題是學生覺得不舒服，但家長不敢反映，因為憂心被做記號，不過她選擇站在學生這邊。（編輯：卞金峰）1110420

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