台東新增21例確診 3國小1國中全校停課

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣今天新增21例確診，來自多條傳播鏈，這波疫情累計已有126人確診；目前有3國小1國中全校停課、1國中部分班級停課至22日。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣今天新增21例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，Ct值介於12.2至36.99。

疫調結果初步判定，2例有台北活動足跡，3例是成功進香團接觸者延伸、成功地區活動足跡者有12例、前往花慈照顧家人的案29378接觸者1例居隔陰轉陽、1例在10日參加登山活動因山友確診，主動聯繫衛生單位安排採檢確診，還有2例感染源待釐清，其中1例是縣政府委外廠商駐點人員，同辦公室的3人已列居家隔離。

另外，今天中午緊急通報，其中有1例確診者是知本溫泉某基金會社團老師，因昨晚有接觸到溫泉國小7名學生（分屬3個班）及東海國中3名學生（分屬2個班），溫泉國小全校、東海國中2個班級停課至22日，基金會所屬社團課上課地點也停止課輔10天。

台東縣政府表示，統計到今天上午，台東縣已有成功國小3名學生、新港國中3學生1老師、三民國小2名學生確診，台東目前全校停課有3所國小、1所國中、部分班級停課有1國中，目前都停課至22日，因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。

台東縣衛生局表示，成功進香團衍伸傳播鏈已對某餐廳發出104則細胞簡訊，收到的民眾須到醫院PCR採檢，請民眾務必配合。衛生局說明，每個公共場所足跡狀況不同，簡訊內容亦不相同，民眾一定要配合簡訊內容篩檢或者自主健康監測。

另外，日前到綠島旅遊的高雄確診案及花蓮1名醫院實習生原列為外縣市確診案，因個案戶籍在台東，改列台東確診案。（編輯：郭諭儒）1110420