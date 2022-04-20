台南增23例確診 黃偉哲：輕症居家照護隨時啟動

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市今天新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，台南市長黃偉哲表示，台南市已完成輕症居家照護的準備，隨時啟動。

黃偉哲今天在台南市COVID-19防疫記者會公布新增23例確診病例，他指出，台南市可隨時啟動輕症居家照護，但台南市有不少1人藥局，未來將採取「藥師送藥」及「家屬領藥」雙軌制，以避免藥師送藥後，藥局得暫時關門。

黃偉哲表示，台南市COVID-19專責醫院占床率不高，醫療量能是足夠的。台南市政府衛生局長許以霖則呼籲非重症者不要到醫院，以保護醫療量能。

衛生局同時公布新增23例確診病例足跡，涵蓋6條舊傳播鏈及5例疫調中的新傳播鏈；舊傳播鏈分別是台北張惠妹演唱會相關8例、科技公司職場衍生4例、小琉球旅行團衍生3例、軍營相關1例、學校個案相關接觸者1例、參與拳擊體驗課程1例。

衛生局發布新聞稿指出，昨天公布案37549於4月10日參加台北張惠妹演唱會，之後在美語補習班接觸案36685、案37551；案36685是國小合唱團成員，15日至18日與其他團員前往台東表演，同合唱團案38672、案38673、案38674、案39295因而確診；另案38677、案38700、案39294、案39897等4人參加演唱會後，分別出現發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，採檢確診。

案39896、案39900、案40366、案40367等4人是科技廠職場衍生個案，其中案39900、案40366、案40367等3人因個案37870確診而被匡列，採檢確診；案39896於4月18日喉嚨不適，採檢確診。

案39296、案39298是小琉球旅遊團衍生個案，因案31338曾與小琉球旅遊團案29353、案30341、案30342、30750聚會，案31338於4月12日又和案39296、案39298一同北上參加張惠妹演唱會，案39296、案39298因而確診；案39300是案29353的母親，居家隔離期間確診。

案38675是軍營相關個案、台南市案36168同住家人，因案36168確診而被匡列居家隔離，4月19日出現發燒症狀，採檢確診。

案39899是案32352同住家人，因案32352於4月15日確診而被匡列居家隔離，19日出現發燒、咳嗽症狀，採檢確診。

案39297和昨天公布的案36684、案37086、案37553、案37868於4月14日一同參加北區和順里活動中心前廣場拳擊體驗課程，18日出現喉嚨痛症狀，採檢確診。

另案38678、案39299、案39898、案40365、案40368，其中2人分別有台北及高雄旅遊史，感染源及接觸者持續疫調匡列中。（編輯：謝雅竹）1110420