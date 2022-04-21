新北啟動第2階段居家照護 增3家核心醫院達10家

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北21日電）新北市今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診首度達千例，市長侯友宜表示，今天啟動第2階段居家照護責任醫院，增加汐止國泰、恩主公、新店耕莘，共10家核心醫院。

COVID-19疫情嚴峻，新北市長侯友宜今天下午臨時舉行COVID-19疫情記者會並在臉書（Facebook）網站粉絲頁直播。他率副市長劉和然、衛生局長陳潤秋共同與會。

中央流行疫情指揮中心今天公布新北確診個案1000例，侯友宜說，新北市在10天前已實施居家照護，將確診輕症與重症分流，降低醫療量能負擔，至今已經收治2514名居家照護個案，隔離人數為2萬1448人，今天可解除隔離1121人。

侯友宜說，除第1階段的7家核心醫院外，今天增加汐止國泰、恩主公、新店耕莘3家醫院投入核心醫院，合計共為10家核心醫院。

他說，轉型為居家照護過程，現階段運作順暢，確診個案愈來愈多，基層壓力挑戰大，也建議中央簡化流程，面對未來疫情巨浪及大海嘯，會與大台北區醫療網共同並肩作戰，以穩定疫情。

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侯友宜說，新北今天在新店增加開設1個集中檢疫中心，共132房、248床，以穩住後端醫療量能，另也增加公衛體系的人力，希望中央適度調整居家隔離的方式。

劉和然表示，匡列對象包括親密接觸家人、工作伙伴、共同用餐者，疫情調查的工作負荷並沒有減輕，新北發現問題會儘速反映給中央瞭解後，並提出解決問題的方法，也感受中央解決問題的誠意。（編輯：陳仁華）1110421