基隆中正國中1老師確診 在11班授課全校停課1天

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市中正國中一名社會科專任老師確診COVID-19，全校今天預防性停課消毒，校方表示，這名老師每週在11個班級各只有1節課，也未與學生共餐，學生不須居家隔離。

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校方指出，學校昨天晚間6時許接獲通知，一名社會科專任老師PCR核酸檢測呈現陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），學校立即啟動應變機制，由於這名專任老師在11個班級授課，因此今天全校預防性停課，除啟動線上教學外，校方並安排全校消毒作業，經過全校消毒後，校園環境應該能讓家長更加放心。

校方指出，這名老師和學生並不屬於密切接觸定義，因為老師一週在這11個班級各只有1節課，老師也沒有和學生共餐，因此學生不須居家隔離，校方也要求曾與個案接觸的老師都要PCR採檢，家長或學生若有疑慮，也可自行快篩或到各篩檢站PCR採檢。（編輯：李錫璋）1110422