黃郁芬確診 赴防疫旅館隔離

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（中央社記者劉建邦台北22日電）無黨籍台北市議員黃郁芬今天表示，收到核酸檢測（PCR）報告為陽性，已遵循衛生單位指示，前往防疫旅館隔離，後續將配合衛生單位防疫措施及相關疫情調查工作。

黃郁芬晚間在社群網站臉書（Facebook）表示，19日台北市議會有確診者足跡，當天她在議會質詢，且昨天傍晚辦公室同仁出現症狀，晚間8時許她也開始喉嚨痛，為求謹慎，立即快篩。

她說，2次快篩陽性，昨天晚間11時許自行到醫院PCR後返家自主隔離，並立即通知辦公室全體同仁預防性自主居家隔離，辦公室同仁等密切接觸者也會遵循衛生單位指示PCR。

黃郁芬表示，自主快篩前未被通知匡列、也不需隔離，昨天照既定規劃出席相關會勘及拜訪行程，但會勘行程都在室外，現場全體人員都遵守防疫規定，全程戴口罩。

她說，對這幾天會勘、會議等而接觸的同仁與夥伴，如果因她確診影響到大家生活，真的非常抱歉。（編輯：李明宗）1110422