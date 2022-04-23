新店碧潭水舞登場 光影相映碧波成趣有故事

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市碧潭水舞今晚揭幕，在新店溪展演58天燈光秀；呈現雙水幕光影秀，搭配新型噴頭，以碧潭在地生態物種、文化風情、旅遊地標為故事主軸的曲目，讓遊客飽了眼福、耳福。

新北市府觀光旅遊局今晚發新聞表示，今年碧潭水舞光影秀由新加坡團隊策畫，首次使用「雙水幕」動畫投影，搭配光束燈、炫彩雷射，在新店溪呈現趣味的互動，並演繹多采多姿的新店碧潭故事。

觀旅局說，今天晚上首波推出的曲目分別是「澄碧之潭」及「和美仙境」，呈現鯉魚躍龍門的故事，及和美山的自然風光與在地物種故事。今年多種新型噴頭，包括營造壯麗氣勢的太陽花噴頭、多變化的旋轉風車噴頭、呈現夢幻氣氛的環形噴頭。

新聞局說，今晚吸引很多民眾參觀水舞，市長侯友宜主持啟用儀式時表示，市府努力做好防疫讓民眾盡量回歸正常生活，休閒娛樂與戶外活動不可缺少，也兼顧活絡新北市的觀光經濟，但民眾參與活動一樣要戴口罩、勤洗手等相關防疫。

稍早，市府舉辦的「2022新北河濱蝶戀季開展」，也在板橋區江翠新店溪畔如期舉行；侯友宜到場與參觀的民眾互動、問候，他接受聯訪表示，上午在與中央防疫視訊會議時，誠懇建議衛福部長陳時中要考慮醫療及公共衛生體系的能量，以居家快篩與自主健康管理取代居家隔離，一切靜待中央專家會議討論。

市府衛生局下午公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診1563例，居家照護4221人，居家隔離列管人數2萬3529人，今日可解隔人數為3248人。

教育局發布統計，23日受疫情影響的停課學校新增14校19園，下週一（25日）預計有41校18園復課，因此，統計整體受影響校數為92所學校，49所幼兒園，其中4校全校（園）停課，其餘都是部分班級停課。（編輯：方沛清）1110423

2022碧潭水舞秀23日晚間由新北市長侯友宜（前右3）等人共同主持啟動儀式，並呼籲參觀民眾做好相關防疫措施，一同前來欣賞璀璨動人的水舞聲光秀。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月23日