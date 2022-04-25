竹市長改徵召 林智堅支持盼找到最好人選

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民進黨選舉對策委員會24日決議，改採徵召方式推出新竹市參選人；對此，新竹市長林智堅（圖中）25日表示，他支持竹市提名辦法比照直轄市改由徵召來找到最好人選。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）民進黨選對會昨天決議，改採徵召方式推出新竹市參選人，對此，新竹市長林智堅今天表示，他支持竹市提名辦法比照直轄市改由徵召來找到最好人選。

民主進步黨基隆市、新竹市原本依規定是採初選，不過，選對會昨天決議，基隆市、新竹市因選情特殊考量，將改採徵召，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

新竹市長林智堅今天接受媒體聯訪，他說，在大新竹議題發酵後，各界看見新竹在國家戰略產業上的重要性，他與民進黨立法院黨團總召柯建銘都支持、認同，新竹市的提名辦法比照直轄市改由徵召，而柯建銘也是選對會成員。

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林智堅說，各政黨都將新竹市長選舉列為兵家必爭之地，作為一個執政黨、執政縣市，更有責任為延續政績，來找到最強、會贏的人選。現在，選對會已經提出未來新竹市會比照直轄市用徵召方式，相信藉由這樣方式，新竹市人選可以和北北桃人選一起連動，這都有利於黨勝選。

媒體問及，是否還有勸進行政院政委羅秉成參選新竹市長，對此，林智堅說，選對會把初選改為徵召，為對未來人選上有更大彈性，羅秉成是新竹過去長期執業律師，和新竹非常熟悉，且不管地方事務或是法扶工作的投入，羅秉成是一個非常好的人選。（編輯：張銘坤）1110425