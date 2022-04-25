陳其邁：支持縮短隔離 應加重民眾自我管理責任

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）指揮中心今天與各縣市會議討論縮短隔離天數等議題。高雄市長陳其邁今天表示，個案多的時候，疫調、匡列會越來越困難，應加重民眾自我管理責任，政府再做管理查核，縮短流程。

中央流行疫情指揮中心今天上午與各縣市首長視訊會議，討論縮短隔離天數與縮小匡列範圍。陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，支持隔離程序簡化、縮短隔離天數，但關鍵在行政流程能否縮短。

他說明，從國外經驗看來，大部分是採自主隔離，但個案數多的時候，政府要馬上匡列、疫調，會越來越困難，所以應該加重民眾自我管理責任。

陳其邁表示，目前觀察，其實一般民眾被隔離，自知有風險，大部分都很小心，配合度非常好，違反規定的情況非常少見，展現台灣作為一個公衛非常強的國家。建議要相信民眾，適度讓民眾自主隔離或自主健康管理，政府再採取隔離的行政程序，做相對應的管理查核，就可以縮短時間。

他也說，自己也同意隔離應該要簡化，早上也跟中央建議，如果已打3劑疫苗，體內病毒清除較快，確診者應該可以從隔離10天可以縮短到5天，降低醫療負擔。

國民黨副秘書長王育敏今天表示，政府應與外送員配合搭起外送服務網絡，解決送餐、送藥需求，媒體在記者會中詢問陳其邁看法。陳其邁表示，高雄以前做過「高雄好家載」，也有「安心上工計畫」，市府會活用和民間企業合作，搭配快篩，進行相關安排，「我是真的很有信心，未來就算疫情社區化、流感化，民眾也不用太擔心。」

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陳其邁並表示，高雄目前有447人居家照護，165人在集中檢疫所，10人在加強型防疫旅館（尚有484房）；病床部分，專責、負壓病床全高雄1483床，目前尚有1337空床。

國衛院日前推估全國單日最高會有4.5萬人確診。陳其邁說，按人口比例，高雄最高單日確診可能達5000人，中重度病患估占500人，離高雄目前準備的病床數有一段距離；加上高齡、小兒等高風險病患預防性收治，需求最高可能達1500床。已與各大醫院協調，真有需要時，病床數可在7天內增加到2500床，醫療量能足夠。（編輯：黃世雅）1110425