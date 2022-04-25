竹縣新增65例確診 皆輕症或無症狀

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣今天新增65例確診，皆為輕症或無症狀；新竹縣政府表示，因疫情升溫確診人數激增，足跡已到處都是，公布已不再具有意義，今天起停止公布確診足跡。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹縣新增65例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，地區分布為竹北24例、竹東鎮14例、關西鎮9例、湖口鄉4例、新豐鄉5例、新埔鎮7例、芎林鄉1例、北埔1例，分別安排收治醫院、集中檢疫所或居家照護。

縣府指出，截至今天中午為止，新竹縣居家隔離者有2317人、居家照護者為49人。今天，中央疫情指揮中心會議決議，由於疫情升溫確診人數激增，足跡到處都是，足跡公布不再具有意義，因此各縣市不再公布足跡，新竹縣配合辦理。

縣長楊文科呼籲，目前社區風險隨全台疫情風險上升，但輕症、無症狀比例高，不用過度擔心，請大家務必做好自身防疫措施，儘速接種疫苗，提升保護力，維持正常生活。

新竹縣持續協調醫院設立社區篩檢站，今天下午6時至9時，在大安醫院急診室外提供篩檢服務；明天下午6時至9時，在北榮新竹醫院急診室外提供篩檢服務。（編輯：陳仁華）1110425