北市府：國小維持實體上課 視疫情滾動式修正

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市國、高中今天開始進行線上教學演練，副市長蔡炳坤表示，與國小校長及家長會開會後決議，國小在達到中央停課標準前維持實體上課，後續看疫情變化滾動式修正。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，蔡炳坤表示，有關國小是否進行線上教學演練，早上教育局與各國小及家長聯合會討論後做出3點決論。

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蔡炳坤指出，首先，各校未達到中央停課標準前仍維持實體上課，但有在家防疫需求者可不到校。接著，對於不能到校上實體課程的學生，老師會給予同步、非同步、混成教學或交付學習任務的方式授課。最後，後續會看疫情變化及國、高中線上教學演練成效來滾動式修正。

此外，台北市長柯文哲表示，到目前為止，專責病床、負壓病床及加護病床量能還有餘裕，但小兒科病床比較緊繃，可能是新北2歲童事件讓家長很緊張，呼籲家長保持平常心，孩子若只是像感冒一樣的症狀，在家裡照顧也可以，有緊急狀況再叫119。（編輯：李亨山）1110425