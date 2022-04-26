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新竹市增63名確診 均輕症或無症狀

2022/4/26 15:46
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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市今天增63名確診個案，年齡介於0至59歲，無重症者，皆為輕症或無症狀，目前的居家隔離1785人，康復出院人數91人。

新竹市政府提供新聞資料，今天增63例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，均輕症或無症狀，而竹市今年累計420名確診個案，目前沒有重症者，皆是輕症或無症狀個案。目前，居家隔離人數為1785人，已康復出院人數91人。此外，竹市目前有21校，因確診持續停課或停班中。

市府指出，民眾若自覺有相關確診症狀，可自行至國軍社區篩檢站採檢，昨天共計篩檢674人，其中28人陽性，均依中央流行疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

市府表示，竹市上週起提前啟動「確診者居家照護」，只要符合無症狀、輕症之確診者皆可採居家照護，截至今天中午已收案共150人管理。

衛生局呼籲，請大家務必配合防疫規範，落實自我防疫，佩戴口罩、勤洗手和保持社交距離。（編輯：方沛清）1110426

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