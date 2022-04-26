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直播／3+4居家隔離實施首日 蔡總統視察指揮中心發表談話
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竹縣新增99例確診 居家隔離人數達3198人

2022/4/26 16:08
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣今天新增99例確診，為輕症或無症狀，縣府指出，竹縣居家隔離人數為3198人，採取重點疫調與精準匡列。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，今天新增99例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，年紀落在2到67歲，地區分布為竹北市30例、竹東鎮23例、湖口鄉21例、新豐鄉8例、新埔鎮6例、關西鎮4例、芎林鄉2例、橫山鄉2例、尖石鄉2例、寶山鄉1例，均陸續安排就醫住院、集中檢疫場所治療與申請居家照護方案。

縣府指出，配合中央政策，今天起居家隔離縮短為「3+4」天，即3天居家隔離、且以一人一室為原則，4天自主防疫、在自主防疫期間當日快篩陰性即可出門，但需全程戴口罩，禁止內用、聚會，不可參加大型活動。

新竹縣長楊文科說，縣民務必做好防疫措施和自身防護，盡速完整接種疫苗，提升保護力，維持正常生活。

新竹縣社區篩檢站在26日至28日的下午6時至晚間9時，於大安醫院及北榮新竹醫院急診室外提供篩檢服務。（編輯：張芷瑄）1110426

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