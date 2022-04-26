桃園市增1159確診 台灣國際航電中壢廠共141例

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市長鄭文燦說，今天新增本土確診1159人，目前居家隔離人數是1萬2037人。台灣國際航電中壢廠共141人採檢陽性，華通電腦蘆竹廠也有7人快篩陽性，市府已進行全面採檢。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，目前桃園13個行政區都有確診者，其中人口數較多的桃園區與中壢區，以及連接台北生活圈的蘆竹區與龜山區的確診者都較多。

鄭文燦說，台灣國際航電中壢廠，25日有1名移工發燒快篩陽性，宿舍11名同住者篩檢後，整間宿舍總共6人陽性，市府針對全廠移工宿舍394人全數採檢，有141人陽性，在141人中有133人是移工，另8人為本國籍，包括3名宿舍管理員及5名員工，初步了解是移工宿舍的群聚感染。

鄭文燦指出，夜班的本國籍勞工還有489人正在疫調匡列，目前也是採取分艙分流、就地隔離、宿舍清消等做法，桃園市確診個案比較多，主要是因為移工確診比較多。

鄭文燦表示，另外華通電腦蘆竹廠有7人快篩陽性，其中移工5人，本國籍員工2人，根據調查，全廠員工共3370人，本國籍員工2723人、移工647人，目前蘆竹廠有3棟建築，市府除針對有確診者的建築進行PCR採檢，對於沒有確診者的另外2棟建築，則先做快篩以爭取時效。

鄭文燦說，在專案採檢部分，桃園區公司採檢325人，9人陽性；私立德來幼兒園採檢505人，4人陽性；青溪國中採檢279人，4人陽性；建國國中採檢251人，3人陽性；怡德養護機構採檢233人，2人陽性，請養護中心必須按照防疫規範，進行後續採檢、隔離及清消；信昌機械股份有限公司採檢617人，目前正在檢驗中。

鄭文燦指出，桃園市明天將開設高端疫苗24個社區接種站，只要年滿20歲，不限第幾劑都可前往接種，60歲以上長輩，還可獲得700元禮券及桃園好米一包，也可使用愛心計程車免費接送服務，未來莫德納疫苗配送數量充足時，也會再開設疫苗專案接種。

鄭文燦表示，市府現在也強化由下而上的通報，由確診者通知同住家人，學生通知學校，職場通知公司，請學校或職場防疫專責人員，直接回傳名冊給衛生局，衛生局就可立刻開立電子居隔單，供民眾請假、保險或相關補助申請依據，以加快作業速度。（編輯：方沛清）1110426