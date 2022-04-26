林右昌：快篩試劑不足 盼中央盡快解決

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基隆市長林右昌（圖）26日在線上記者會表示，基隆市PCR篩檢量已超出負荷，唯一替代方式就是善用快篩試劑，希望中央盡快解決試劑不足問題。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市長林右昌今天說，基隆市的PCR核酸檢測篩檢量實在太大，遠超出平常的篩檢量，唯一替代方式就是善用快篩試劑，希望中央盡快解決試劑不足問題。

基隆市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上記者會，媒體詢問，基隆市PCR篩檢量已超出負荷，加上快篩試劑缺貨，市府是否有向中央申請快篩試劑，或自行購買快篩試劑？

林右昌表示，市府先前執行愛心篩檢計畫完成後，覺得快篩對防疫有很大幫助，決定自行透過共同供應平台訂購快篩試劑，不過，後來因中央集中徵用，市府向業者訂購的快篩試劑受到影響和卡關，現正積極要求業者出貨。

至於向中央申請部分，市府之前向中央提出校園快篩計畫未獲同意，因而沒有拿到新的快篩試劑，中央雖有撥發1萬劑快篩試劑供日常運作使用，但不是市府原本希望申請的數量，市府也會繼續努力。

林右昌表示，據他瞭解，實名制快篩試劑購買制度最近應該就會上路，不過，地方政府為了防疫工作，如果要「以篩代檢」會需要大量快篩試劑，才有辦法在最短時間內採檢出確診者。

林右昌指出，基隆市PCR篩檢數量實在太大，遠遠超出平常的採檢量，唯一替代方式就是善用快篩試劑，希望中央盡快解決試劑不足問題，如此對防疫工作和延緩病毒擴散速度才有幫助。

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此外，林右昌表示，基隆市今天新增409例確診，目前居家隔離人數6229人，因為之前匡列的高峰期到期，今天和明天會陸續有較多的解隔人數，今天預計解隔1553人，明天會有更大量的解隔人數。

對於許多市民關心中央發布的「3+4」政策，林右昌表示，因為現在正在換軌中，市府會積極配合，民眾若已居家隔離超過3天，從明天凌晨0時起，就可解除居家隔離，由中央統一以電子簡訊通知，如果之前已收到居家隔離書者一律作廢，以新收到的居家隔離簡訊為準，也會同步解除電子圍籬。（編輯：李錫璋）1110426