金門增7例確診 兒童疫苗5月初起分階段施打

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣今天新增7名確診者，縣府秘書長陳祥麟表示，鑑於近來出現12歲以下尚未接種疫苗的孩童確診，縣府規劃在5月初分階段對6到11歲學童進行疫苗施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全台延燒，金門縣政府下午由秘書長陳祥麟率衛生局長李錫鑫和教育處長黃雅芬，說明最新疫情。

陳祥麟表示，金門累計確診者達35例，其中27人還在醫院收治中。

由於最近確診者中不乏12歲以下未接種疫苗兒童和學生，陳祥麟表示，縣府將採「校園集中接種」與「合約醫療院所接種」兩模式，對6到11歲學童執行疫苗接種；考慮到中央疫苗配撥狀況，以及提供家長至少7天的思考期，縣府規劃在5月初分階段進行疫苗施打。

對於在學校工作或就讀的確診者，陳祥麟表示，縣府已提供家用快篩試劑，啟動全校快篩作業；縣府同時將重啟村里長居家關懷計畫。

今天金門新增7名確診者，其中3例是21日金沙鎮陽翟家庭群聚居隔陰轉陽者；3名為在台親友確診被匡列，回金採檢陽性；另1人為昨天公布確診者的密切接觸者，到醫院PCR採檢確診。7人年齡在1歲到20多歲之間。

陳祥麟表示，確診者都已收治在金門醫院專責病房，密切接觸者已匡列50人。陳祥麟說，雖然中央不再公布確診者足跡，金門縣足跡公布原則為公開以及無法確實實聯制與適當防護的場域；公共場域部分，環保單位會第一時間清消，私人場域與自家部分，則請自行清消，如有困難可洽民政單位。（編輯：陳仁華）1110426