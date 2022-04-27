板南線列車門沒關照樣行駛 北捷：司機違反標準程序將懲處[影]

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北市議員簡舒培指出，由捷運南港展覽館站出發一輛列車日前發生車門故障未關閉卻駛離。（簡書培辦公室提供）

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北27日電）北市議員簡舒培指出，由捷運南港展覽館站出發一輛列車3月23日發生車門故障未關閉卻駛離。北捷今天表示，車門右側上方滑軌有裂痕，更換後恢復正常，已提報懲處司機。

民進黨籍台北市議員簡舒培指出，接獲民眾陳情，3月23日上午6時從捷運南港展覽館站出發一輛列車，車門故障無法關閉，事後卻直接駛離，不顧乘客安危。

影片來源：CNA市社組

簡舒培表示，從民眾提供影片發現，此列車第2節車廂第3個車門故障無法關閉，且站務員到現場處理，依然無法關閉車門，但列車事後竟直接駛離。

簡舒培說，北捷事後回應是當天行控中心指示站長進行車門隔離操作時，司機未經行控中心授權就啟動列車出發，認為把責任推給司機，且北捷事後未對外說明，是企圖隱瞞。

台北捷運公司發布新聞資料表示，3月23日上午6時，捷運板南線有一輛列車發生一扇車門異常無法關閉，經檢查發現，車門因右側上方滑軌有裂痕，經更換滑軌後，已恢復正常。

北捷指出，對此案召開檢討會議，行控中心指示站長操作車門隔離，當時列車有站長隨車警戒，確保旅客安全無虞，但司機收到速度碼後，啟動列車出發，違反標準作業程序，依工作規定提報懲處，並加強人員訓練。

北捷表示，此列車調回機廠詳查，發現車門右側上方滾輪滑軌末端有約7公分裂痕，導致關門時滾輪無法順利通過，車門無法關閉，車門現已恢復正常。經統計，近3年車門滾輪滑軌設備異常，包含民國109年0件、110年1件、今年至今1件。（編輯：張銘坤）1110427