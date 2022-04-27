屏東新增63例確診 1315人解隔離

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屏東縣政府27日表示，依中央指引不再公布確診者一般足跡，但對於重點疫調後，可能聚集人潮的公共場所仍會依規定公開，27日公布的足跡點包含屏東市和生市場、繁華市場，縣府已派員全面清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月27日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣今天新增63例COVID-19本土確診個案及1例境外個案。縣府表示，3+4新制上路，屏東今天有1315人解除隔離。

屏縣府昨天依中央指引沒公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調足跡，縣長潘孟安臉書（Facebook）被灌爆，不少民眾要求公布疫調足跡。

縣府今天發布新聞稿表示，依中央流行疫情指揮中心指引不再公布確診者的一般足跡，但對於重點疫調後，可能聚集人潮的公共場所仍依規定公布，今天公布的足跡地點為屏東市和生市場、繁華市場，已全面進行清消作業。

縣府指出，今天新增的63例本土確診個案中，有12例是居隔期間陰轉陽，6個家庭群聚案17例，其他確診相關案10例，24例追溯感染源中。

因應3+4縮短居隔天數政策，自今天起已經居隔3天者可以解除隔離，縣府統計截至昨天居家隔離1916人，今天符合解隔有1315人，其餘601人仍在居隔中，縣府送給每名居隔者的關懷包裡將贈送5支快篩試劑。

縣府表示，目前縣府訂購13萬劑快篩試劑，已進貨3萬劑，中央近期也將撥1萬2000劑給屏東縣預先儲備，後續會繼續配送。

居家照護累計申請有133人符合資格，5歲以下累計32例，沒有重症，4例解除隔離。縣府統計，截至目前，全校暫停實體課程校數有1校屏北高中，部分班級暫停實體課程校數有19校26班。

縣府表示，由於全台確診人數攀升，屏東縣自28日起禁止住宿型長照機構探視，家屬改以電話或視訊替代。（編輯：謝雅竹）1110427