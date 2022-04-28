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居家隔離無法外出採買 宜蘭縣推5款物資箱

2022/4/28 17:14
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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）由於宜蘭縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）近日確診人數增加，部分居家隔離或居家照護者面臨物資採買困難，縣府媒合生鮮超市推出5款「居家防疫物資箱」，可撥打電話或線上訂購。

縣府下午在線上記者會表示，由於近日確診人數日趨增加，部分需要居家隔離或居家照護的民眾面臨生活物資採買困難，民眾可撥打「1999為民服務專線」，由縣府和各鄉鎮市公所提供諮詢服務，協助解決物資採買問題，民眾若有垃圾清運、寵物照護服務需求，也可於服務時間來電1999預約相關協助。

縣府並媒合縣內生鮮超市推出5款「居家防疫物資箱」，分別有新台幣700元「居家主食優惠A餐」、500元「居家主食優惠B餐」、600元「居家蔬果優惠C餐」、700元「居家魚肉優惠D餐」和500元「居家水果麵包優惠E餐」，民眾可撥打喜互惠各分店電話或利用線上訂購，由業者宅配至住家，挺過防疫期間的不便。

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縣府表示，宜蘭縣今天新增171名確診個案，南澳鄉新增6人確診正在疫調中，此外，新增確診學生數17人、教職員工2人，新增全校停課部分為蘇澳鎮立幼兒園、學進國小附設幼兒園、私立達文西幼兒園、私立愛貝爾幼兒園等4校。

新增部分班級停課為頭城家商、中山國小、學進國小、大溪國小、內城國中小、私立中道幼兒園、玉田國小附設幼兒園、南安國小附設幼兒園等8校，統計有176名學生、11名教職員確診，受影響學校共78校。（編輯：謝雅竹）1110428

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