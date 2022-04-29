兒童輝瑞、莫德納疫苗 盧秀燕籲尊重家長選擇

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台中市長盧秀燕（左）29日表示，由於中央提及兒童BNT疫苗已完成簽約，預計5月會進來，中市兒童莫德納疫苗暫定5月11日開打，要打BNT則等下一批，她呼籲中央要尊重與開放家長選擇疫苗，期盼中央盡快回覆。中央社記者郝雪卿攝 111年4月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中今天新增586例本土確診，對於家長關心兒童將打莫德納（Moderna）疫苗，台中市長盧秀燕今天表示，中央提及輝瑞BNT兒童疫苗完成簽約，呼籲中央尊重與開放家長選擇疫苗。

台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中指出，台中今天新增586例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，雖然比昨天的621例略減，但不能因此就鬆懈，五一連假期間更要提高警覺。

台中市預計5月11日起針對國小學童施打莫德納疫苗，今天發放家長意願書讓學童帶回家。盧秀燕表示，由於中央提及輝瑞BNT兒童疫苗完成簽約，預計5月會抵台，台中市國小學童莫德納疫苗暫定5月11日開打，要施打BNT疫苗要等下一批，她呼籲中央要尊重與開放家長選擇疫苗，期盼中央盡快回覆。

五一連假即將來臨，盧秀燕盼大家減少外出「宅在家中，守護台中」，但仍會有很多民眾南北往來交通移動，因此台中市府交通局在這段時間，針對交通場域及各項大眾運輸運具防疫清消工作不間斷。

盧秀燕呼籲民眾外出與搭乘大眾交通，務必落實個人防疫措施。另外，在五一連假期間，交通局已準備70輛防疫計程車及5輛防疫巴士，配合防疫載送。

在快篩試劑方面，盧秀燕表示，許多市民反映家用快篩試劑買不到，目前家用快篩試劑實名制購買才剛上路，因為快篩試劑由中央徵用、配發各縣市，市府也拜託中央配撥的速度再加快。

她指出，希望台中可以多配到一些快篩試劑，因為台中也列為高風險城市，讓有需要的市民可以取得、使用，持續落實防疫。（編輯：戴光育）1110429