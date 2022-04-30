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嘉義縣增85例確診 居家照護供線上醫療服務

2022/4/30 16:04（4/30 16:11 更新）
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嘉義縣長翁章梁（圖）30日表示，縣內本日新增85人確診，其中居隔陰轉陽12人，接觸者採檢34人，症狀採檢39人，涉及場域包括學校、營區、職場等，感染源不明比例高達4成5，呼籲民眾只有施打疫苗，才有基礎保護。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月30日
嘉義縣長翁章梁（圖）30日表示，縣內本日新增85人確診，其中居隔陰轉陽12人，接觸者採檢34人，症狀採檢39人，涉及場域包括學校、營區、職場等，感染源不明比例高達4成5，呼籲民眾只有施打疫苗，才有基礎保護。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月30日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）嘉義縣今天新增85人確診COVID-19，涉及場域包括學校、營區、職場等，感染源不明比例高達4成5，嘉義縣長翁章梁呼籲民眾認識居家照護線上醫療和用藥服務，確診無須擔憂。

嘉義縣今天新增85例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，嘉義縣政府召開直播記者會，翁章梁在衛生局長趙紋華陪同下向外界說明。

翁章梁表示，新增85人確診，年齡介於3歲至87歲，10歲以下有11人，其中居隔陰轉陽12人，接觸者採檢34人，症狀採檢39人，涉及場域包括學校、營區、職場等，感染源不明比例高達4成5，民眾只有施打疫苗，才有基礎保護。

翁章梁說，機關、職場、學校陸續出現群聚疫情，除快篩提高通報確診案數，機關職場防疫長共同把關，採九宮格匡列，落實雙向監控通報機制，也是通報量增加原因之一。

翁章梁指出，病毒傳染速度不容輕忽，民眾務必打好疫苗，國內染疫者99.7%都是輕症，如不慎確診或匡列居隔，不要過度慌張，縣府已啟動居家照護制度，符合69歲以下無症狀或輕症者，可選擇居家照護，透過網路和視訊提供服務，不論醫療或用藥，都無須擔憂。

趙紋華提醒居家照護者應做好事前準備，包括日常生活用品、三餐飲食方式、手機、電腦等電子用品、環境清潔用品，如漂白水、75%酒精、醫療相關用品，如口罩、體溫計、血氧機，常用慢性病藥物、退燒藥等、特殊緊急聯絡電話。

趙紋華表示，居家照護期間，同住者除非緊急狀況或照顧需求，不可與確診者接觸，特別是65歲以上、孕婦、幼兒及免疫力低下或有潛在疾病者；若不得已需與確診家人共用空間，應開窗保持空氣流通，全程戴口罩，事後應清潔消毒。（編輯：郭諭儒）1110430

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