台中新增756例確診 市府議會餐敘6人染疫

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台中市長盧秀燕（後）尚在進行3+4居家隔離，30日起為自主防疫期間，下午盧秀燕透過視訊主持防疫會議，指出台中本日新增本土個案756例，包含校園群聚77例、職場群聚72例與家庭、朋友群聚176例等。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市新增本土個案756例，市府統計，26日市府與議會餐敘中，一共24人出席，目前累計6人確診。市府開設快打站，5月7日提供25歲以上、5月14日提供18歲以上，接種第3劑疫苗。

因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，盧秀燕進行3+4居家隔離，今天開始自主防疫，快篩陰性。下午盧秀燕透過遠端視訊主持防疫會議。盧秀燕指出，台中市新增本土個案756例，包含校園群聚77例、職場群聚72例與家庭、朋友群聚176例。

衛生局長曾梓展補充，目前有3名中重症患者，皆在加護病房觀察，72歲男性插管加護病房觀察，有失智、腦部病變症況，已接種3劑疫苗；85歲女性曾有肺癌、高血壓病史，接種2劑疫苗；30歲男性患有癲癇、思覺失調症。

有關台中市政府和市議會26日的餐敘，出席人員24名，截至30日中午，18人快篩陰性，6人確診，包含文化局長陳佳君、教育局長楊振昇，民進黨籍市議員江肇國、王立任以及2名議會人士。

曾梓展指出，目前全國未做基因定序，感染源從哪邊來，無法確定，有人發病早，有人發病晚，發病早的人未必就是感染源。

盧秀燕指出，陳佳君、楊振昇都出現喉嚨痛、聲音沙啞、流鼻水症狀，2人皆採居家照護。楊振昇近期未進入校園，匡列2名親友、6名隨行同事。陳佳君匡列2親友，辦公室內25名同仁快篩陰性。

盧秀燕說，居家照護統計截至今天上午10時，已進行2392件評估，1917名收案居家照護、92名評估中、383名未符合收案條件。

民政局長吳世瑋指出，5月7日開設社區快打站，全市開設47站，對象為25歲以上施打第3劑民眾，約19萬9000人；5月14日服務18歲以上施打第3劑的民眾，預計近29萬人，將發放通知單，請依據通知單時間、地點前往施打。（編輯：謝雅竹）1110430