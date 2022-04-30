中市新聞局長確診 陪盧秀燕接外賓曾出席議會餐敘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市新聞局長鄭照新今天上午出現喉嚨痛症狀，PCR採檢陽性，日前他和市長盧秀燕都曾接觸確診者，目前為居家隔離，無匡列接觸者，他也曾參加26日市府與議會餐敘。

台中市長盧秀燕日前因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，進行居家隔離今天解除，進入4天自主防疫期的第一天，快篩陰性。而鄭照新因陪同盧秀燕接見訪客，也被列為居隔對象。

台中市政府發布文字稿指出，鄭照新上午出現喉嚨痛等症狀，赴醫院進行PCR採檢，結果為陽性，往前推兩天，已在居家隔離中，公務時間與流程皆佩戴口罩，暫無須匡列公務同仁。

鄭照新自5月1日至10日進行居家隔離，5月11日至17日自主健康管理，公務將以線上視訊方式參與重要決策，局內並有代理人機制，公務不受影響。

而台中市政府與市議會教育文化委員會26日舉辦餐敘，鄭照新當天也有出席，出席該餐會者，文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、民進黨籍市議員王立任、江肇國以及2名市議會人員都先後確診。（編輯：卞金峰）1110430