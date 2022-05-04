澎湖確診案例累積破百 多所學校停課

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澎湖縣政府4日表示，本日新增29例本土確診個案中，學校就占13例，其中澎湖科大4例、澎湖海事職校1例、包括文光國中、中山、文澳和合橫國小及吉貝幼兒園等共有8例，目前各校已完成環境清消。（澎湖縣政府提供）中央社 111年5月4日

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（中央社澎湖縣4日電）澎湖確診案例飆高，縣府今天公布新增29例確診案件，皆為輕症，其中13例為學生。澎湖累積確診118例，第15例康復出院，累計已有16人出院。

澎湖縣政府表示，疫情正式進入校園，今天新增的29例中，皆為輕症，其中澎湖學校中占13例，含澎湖科大4例、澎湖海事職校1例、包括文光國中、中山、文澳和合橫國小及吉貝幼兒園等共有8例，各校已完成清消，確診班級停班，改為線上教學。

澎湖縣政府表示，確診的29例中，年齡層從3至80餘歲均有，男性有13人、女性有16人，大都因頭痛、喉嚨痛，使用家用快篩陽性，於醫院採檢PCR陽性，居隔期間陰轉陽，全數都申請居家照護。

由於疫情進入校園，澎湖6至11歲學童疫苗施打，縣府也將自9日起至20日，分批至各校施打，家長可攜帶學童至合約院所接種疫苗，澎湖全縣6至11歲有3482名符合資格。

澎湖縣政府並指出，今天亦有1例康復解除居家照護，後續將進行7天自主健康管理。（編輯：黃世雅）1110504