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身障獨力撫養2子 吳美金樂觀生活獲頒模範母親

2022/5/5 16:04（5/5 16:11 更新）
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62歲新竹市民吳美金（左）幼年罹患小兒麻痺，以輪椅代步，過去面對丈夫留下的龐大債務壓力，沒有放棄，更獨自扶養2個孩子長大，相當不易，今年獲頒新竹市模範母親，市長林智堅（右）親頒紅彩帶與賀匾。中央社記者郭宣彣攝 111年5月5日
62歲新竹市民吳美金（左）幼年罹患小兒麻痺，以輪椅代步，過去面對丈夫留下的龐大債務壓力，沒有放棄，更獨自扶養2個孩子長大，相當不易，今年獲頒新竹市模範母親，市長林智堅（右）親頒紅彩帶與賀匾。中央社記者郭宣彣攝 111年5月5日
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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）新竹市民吳美金童年患小兒麻痺，以輪椅代步，成家後定居新竹，但前夫遺棄家庭、還留債，她獨力撫養2子成長，還清債務，甚至克服身體困難成羽球好手，獲頒新竹市模範母親。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，62歲吳美金，過去面對丈夫留下龐大債務壓力，沒有放棄，獨自扶養2名孩子長大，相當不易。此外，她患小兒麻痺，行動不便，一隻手舉不起來，但仍努力克服身體困難，參加羽球社團，甚至練出單手發球，活躍於運動圈，樂觀生活。

吳美金說，她是高雄人，20歲嫁到新竹定居，為了撐起家庭，與丈夫開設玻璃陶瓷網版印刷工廠，起初經營狀況順利。

吳美金表示，後來丈夫擴展事業投資，想不到卻投資不利負債，最後還遺棄家庭，留下她與2名兒子，她獨力照顧孩子。現在，看到孩子順利成長，一切付出都很值得。

市府表示，今年遴選出180名模範母親代表，其中4名已高齡90歲以上、最年輕為38歲，因疫情取消公開表揚活動，獲獎母親名單公告在社會處網站。（編輯：方沛清）1110505

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