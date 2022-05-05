屏東購最大獎揭曉 得主花974元抽中千萬輕豪宅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣政府搭配中央振興五倍券推出「屏東購好禮」活動，縣長潘孟安（左）5日抽出最大獎輕豪宅得主，由住在鹽埔鄉的黃小姐抽中，潘孟安現場致電賀喜。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年5月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東縣政府搭配中央振興五倍券推出「屏東購好禮」活動，今天由縣長潘孟安抽出最大獎輕豪宅，由住屏東縣鹽埔鄉的黃小姐抽中，她在全聯花了974元，抽中價值千萬元的輕豪宅。

活動現場中，輕豪宅的幸運得主黃小姐，在全聯花費新台幣974元抽中千萬輕豪宅，潘孟安致電賀喜時，得主激動到說不出話來，哽咽直說屏東真好。

潘孟安表示，屏東購自去年10月推出至今，已執行30週，對於將要結束最後一週直播感觸相當深刻，也謝謝每一個在屏東消費的朋友，在店家面臨疫情警戒時，給予商家實質力量，加速在地景氣復甦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府指出，「中洲種子學」輕豪宅位於演藝廳周邊的住宅區，是2房的全新房屋，大樓才剛獲建築園冶獎-大樓建築景觀類殊榮，展現屏東送禮就送滿滿誠意的態度。

縣府表示，「屏東購」帶動整體經濟成長，經統計消費登錄總金額突破25億元，累計登錄超過131萬筆，抽獎活動期間，、雙月抽出1台百萬休旅車HONDA CR-V、1兩台銀黃金金牌6面、加碼飯店民宿住宿券和宗教單位贊助萬元紅包。（編輯：謝雅竹）1110505