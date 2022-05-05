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1女童落海 澎湖岸巡及時救起

2022/5/5 19:00（5/5 19:11 更新）
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澎湖1名女童（粉衣者）5日下午隨家人在港區遊玩時不慎掉落水中，所幸安檢站及時聽到海中求救聲，直接下海救人，順利將落海的女童拖帶上岸，家屬十分感激。（第七岸巡隊提供）中央社 111年5月5日
澎湖1名女童（粉衣者）5日下午隨家人在港區遊玩時不慎掉落水中，所幸安檢站及時聽到海中求救聲，直接下海救人，順利將落海的女童拖帶上岸，家屬十分感激。（第七岸巡隊提供）中央社 111年5月5日
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（中央社澎湖縣5日電）澎湖1名年幼女童，今天意外掉落大菓葉漁港，所幸安檢站人員及時聽到民眾呼救聲，直接下海救人，家屬十分感激。

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金馬澎分署第七岸巡隊發布新聞指出，今天下午2時許，大菓葉執檢站執勤人員王瑋翔執行勤務時聽聞民眾呼救聲，立即與備勤人員陳佑顓帶著救生圈，一同涉水搶救，抵達落水處時以救生圈套牢拖帶方式，沿途安撫女童情緒並順利拖帶上岸。

岸巡表示，女童手部有輕微擦傷，經安檢人員簡易消毒和包紮，並無大礙，據女童家長表示，女童隨家人旅遊，可能玩太累了，疑似精神不濟，在港區時遊玩，不慎失足落海，所幸及時被安檢人員救起。（編輯：黃世雅）1110505

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