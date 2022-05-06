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澎縣整合32間醫療院所與藥局 提供通訊診療及送藥

2022/5/6 15:53
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（中央社澎湖縣6日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，澎湖確診者或居家隔離者也增多，縣政府為方便居隔期間有就醫或藥品需求，整合25間醫療院所與7間藥局，提供通訊診療及送藥服務。

澎湖縣政府發布新聞表示，為維護民眾就醫權益，方便居隔期間有就醫或藥品需求，可透過「健康保險通訊診療」或透過衛生局24小時醫療照護中心專線06-9262895協助聯繫約定通訊看診，或下載「健康益友APP」看診取得電子處方箋，由親友代領或藥師送藥到府。

澎湖縣政府表示，縣府合作通訊診療院所有部立澎湖醫院、三總澎湖分院、惠民醫院、馬公第一、第二、第三、湖西、白沙、鳥嶼、吉貝、西嶼、望安、將軍、七美等衛生所和民營的公仁、江明儒耳鼻喉科、松青、陽明、張維仁內科、吳泰郎、育安家庭醫學科、益安、徐政彥骨科、上明眼科及泓欽中醫等25家公私院所。

至於合作送藥到府服務藥局，有陽明金福、益立康、東文、永日春六號、合診、金福及宏淇等7家藥局。

澎湖縣政府強調，因應居家照護及居家隔離人數增加，積極與各醫療院所合作，提供遠距通訊醫療的方式，民眾可透過手機連線，挑選熟悉的醫療院所進行看診，達成防疫、就醫及安全三贏的局面。（編輯：黃世雅）1110506

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