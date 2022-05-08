嘉縣93歲老婦死亡 醫檢相驗認與COVID-19有關

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（中央社記者蔡智明嘉義8日電）嘉縣93歲婦人昨天COVID-19快篩陽性後吐血昏迷，送醫搶救不治，PCR採檢陽性；檢方會同法醫今天相驗認定死因與胃腸道出血、嚴重特殊傳染性肺炎有關，家屬無意見，不再另外解剖。

嘉義縣水上鄉93歲婦人3日起開始出現食慾不振，7日快篩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，隨後吐血昏迷送醫搶救不治。衛生局告訴中央社記者，急救時醫院PCR採檢，確認婦人確診。

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嘉義地檢署今天下午會同法醫相驗，檢察官指出，法醫認為婦人胃腸道出血，加上得到嚴重特殊傳染性肺炎，疑似兩者引發身體嚴重不適，導致心跳停止死亡，開立死亡證明書，不進一步解剖；家屬對此沒有意見。

衛生局表示，婦人罹患糖尿病行動不便，由兒子照料生活起居，但兒子的同事確診，兒子被匡列親密接觸者，2人6日快篩呈現陰性，7日再度快篩，都轉為陽性。（編輯：李錫璋）1110508