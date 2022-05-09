配合酒駕新法 北市公布1累犯姓名照片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市交通事件裁決所首次公告酒駕累犯姓名與照片。（圖取自台北市交通事件裁決所網頁judge.gov.taipei）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北9日電）配合酒駕新法上路，台北市交通事件裁決所首次公告酒駕累犯姓名與照片，此人110年2月第1次酒駕，今年4月又被抓到。裁決所呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖。

北市交通局表示，酒駕新法已於111年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。

北市首次公告酒駕累犯名單計有1名，於110年2月24日第1次酒駕，今年4月1日第2次酒駕在民權西路被警方攔下開單。

台北市交通事件裁決所呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕情形發生，避免意外而遺憾終身。（編輯：李錫璋）1110509