基隆防疫專線新北籍占1/4 市府盼兩市加強合作

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基隆市長林右昌（圖）10日呼籲，未來疫情恐更加嚴峻，盼能與新北市長侯友宜加強醫療整合及合作，讓生命共同體的基隆與新北攜手抗疫，也建議中央在醫療量能估算上，不只以縣市行政區域劃分，更可進一步以生活圈作為考量。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月10日

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市府表示，近日防疫專線湧入許多新北市民，占來電數約25.28%，市長林右昌除希望與新北市長侯友宜加強醫療合作外，並建議中央估算醫療量能時，可進一步以生活圈作為考量。

基隆市長林右昌今天下午透過新聞稿表示，來電的新北民眾反映，因台北市和新北市的關懷專線時間從上午9時至晚間9時，只有基隆市提供24小時服務，所以很多新北市民上班前會打電話到基隆市的關懷專線，尋求相關協助管道和諮詢等。

林右昌說，基隆市社區篩檢站這2天也湧入新北市居民，以暖暖社區篩檢站為例，上午居然有2/3的民眾是來自於新北市汐止與瑞芳地區，而在礦工醫院的領藥服務，也有1/3是來自新北市瑞芳區的民眾。

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林右昌呼籲，面對未來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情更加嚴峻下，希望能與侯友宜加強醫療整合及合作，讓生命共同體的基隆市與新北市攜手抗疫，也建議中央在醫療量能的估算上，不只以縣市行政區域劃分，也可以進一步以生活圈作為考量。

此外，衛生局表示，基隆市今天新增1734例確診病例，市政府統計，專責病床總計有235床，目前已收治139床，其中基隆長庚醫院收治22名重症、7名中症、65名輕症，衛生福利部基隆醫院收治22名中症、16名輕症，三軍總醫院基隆分院收治5名輕症，礦工醫院收治2名輕症。（編輯：李錫璋）1110510