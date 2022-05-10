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台南災害防救演習 模擬情境動員逼真

2022/5/10 17:36（5/10 17:46 更新）
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台南市111年災害防救演習10日在仁德區舉行，項目包括車禍救助及化學槽車翻覆氣體外洩、收容處所開設及防疫演練等，動員參演計有102車、1580人及空勤總隊直升機1架次。中央社記者楊思瑞攝 111年5月10日
台南市111年災害防救演習10日在仁德區舉行，項目包括車禍救助及化學槽車翻覆氣體外洩、收容處所開設及防疫演練等，動員參演計有102車、1580人及空勤總隊直升機1架次。中央社記者楊思瑞攝 111年5月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市111年災害防救演習今天在仁德區舉行，項目包括車禍救助及化學槽車翻覆氣體外洩、收容處所開設及防疫演練，並結合毒性化學災害潛勢區域發佈告警細胞廣播服務簡訊。

台南市政府消防局發布新聞資料指出，災害防救演練下午在仁德區崑崙路與西安宮附近，及台南都會公園等地辦理綜合實作，動員參演計有102車、1580人，空勤總隊直升機1架次。

台南市消防局指出，除了台南市政府團隊，包括奇美實業、空勤總隊、環保署、國軍，以及高雄市、屏東縣的消防局、毒災聯防業者、社區組織等單位動員參與演練，內政部次長陳宗彥也到場視察。

台南市消防局說，實兵演習於仁德區崑崙路以封閉道路進行實地、實物、實作方式進行，驗證上午兵棋推演情境想定各項狀況，其中化學槽車翻覆採「不壓縮時序」原則，演練降溫、止漏、移槽、扶正等作業，同時結合高空砲塔車、救災機器人及無人機協助救災。

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他們表示，此次演習想定毒性化學氣體擴散情境，下風處利用空氣微型感測器監測空氣品質、運用科技模擬分析擴散範圍、結合毒性化學災害潛勢區域發佈告警細胞廣播服務簡訊等措施。

台南市長黃偉哲到場視察演練狀況致詞表示，寧可平時就把各項狀況演練好，永遠不要碰到災難，也絕不能在碰到災難時手足無措。今天從早到晚，加上先前的各項演練，針對所發現的缺失來改進，就是希望累積經驗，讓台南成為全民防災的縣市。（編輯：卞金峰）1110510

台南市政府消防局指出，111年災害防救演練10日下午在仁德區崑崙路與西安宮附近，及台南都會公園等地辦理綜合實作，其中化學槽車翻覆採「不壓縮時序」原則，演練降溫、止漏、移槽、扶正等作業，同時結合高空砲塔車、救災機器人及無人機協助救災。中央社記者楊思瑞攝 111年5月10日
台南市政府消防局指出，111年災害防救演練10日下午在仁德區崑崙路與西安宮附近，及台南都會公園等地辦理綜合實作，其中化學槽車翻覆採「不壓縮時序」原則，演練降溫、止漏、移槽、扶正等作業，同時結合高空砲塔車、救災機器人及無人機協助救災。中央社記者楊思瑞攝 111年5月10日
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