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基隆兒童獨立快速看診 市府修正限長庚和部基

2022/5/11 18:13（5/11 18:45 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市府日前公布3家醫院設「兒童獨立看診快速通道服務」，今天卻發生家長帶著妻小到其中一家三總基隆分院看診遭拒，市府下午修正措施，僅限基隆長庚和部立基隆醫院。

基隆市政府9日公布包括基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院基隆分院開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「兒童獨立看診快速通道服務」，3家醫院均提供24小時兒童急診，但三總基隆分院戶外篩檢站平日僅提供症狀給藥服務，且並非小兒專科醫師看診。

林姓男子接受媒體訪問表示，上午因孩子和家人快篩陽性，他帶著妻小到三總基隆分院就醫，護理師卻說沒有和市府簽訂類似合作，都是市府單方面說法，醫院也沒辦法支援24小時兒童急診服務，他要掛急診也不被理會，醫護直接走進院內。

對此，三軍總醫院基隆分院副院長李明勇接受媒體電訪表示，根據衛生局9日公布資訊，小兒專科醫師看診只限基隆長庚和部立基隆醫院，三總基隆分院並非小兒科醫師看診，院方後來也安排醫師為林男的孩子看診，至於被拒於門外，是因為快速通道僅限兒童，成人並不適用。

市府考量三總基隆分院醫療量能，下午修正公布取消三總基隆分院兒童獨立看診快速通道服務，修正後僅基隆長庚和部立基隆醫院提供這項便民措施，2家醫院除24小時急診外，分別有2個和3個時段戶外看診，均提供小兒專科醫師看診和套餐式給藥。

基隆市長林右昌下午則透過新聞稿指出，請民眾不要誤會快速通道是即到即看，完全不需要排隊，現在兒童確診人數多，醫護人員已盡力提供服務，但還是需要一些等候時間，依序PCR核酸檢測、看診及領藥服務。

林右昌表示，兒童獨立看診服務，用意是要讓小孩與成人處理程序分開，並不是要給大人們方便搭便車看診，呼籲民眾尊重醫療專業與醫院規定，疫情當前醫護非常辛苦，目前還未到疫情高峰，大家要彼此體諒，而非相互指責，「我們共同的敵人是病毒，不能自亂陣腳」。（編輯：李錫璋）1110511

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