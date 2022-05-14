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宜蘭第15波疫苗快打站啟動 縣府籲盡快接種

2022/5/14 16:10
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣政府今天表示，第15波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗快打站分別於今天與21日，在五結鄉、宜蘭市及頭城鎮提供服務，請民眾盡快施打疫苗。

宜蘭縣府發布新聞稿指出，中央今天宣布宜蘭縣新增1757名本土確診個案，並新增1名死亡個案。這名死亡個案是1名90多歲女性，有高血壓及糖尿病史，設籍宜蘭，平日與兒子同住於其他縣市，6日因不適前往醫院就診，10日不治。

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在COVID-19疫苗施打方面，第15波疫苗快打站今天在五結鄉慈濟接種站提供服務外，21日將在宜蘭市慈濟接種站、頭城鎮新建里活動中心、五結鄉慈濟接種站服務，施打疫苗種類為莫德納（Moderna）、高端疫苗，且第1劑至第3劑都有提供，相關訊息可洽縣府衛生局。

此外，第14波疫苗快打站的最後2場次，分別是明天上午在宜蘭市七張社區活動中心、明天上午在冬山鹿埔站服務。（編輯：戴光育）1110514

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