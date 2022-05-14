照顧18歲以下者 中市擴大兒童就醫得來速服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中14日電）國內疫情持續，中央宣布開設學齡前兒童就醫綠色通道，紓緩醫院急診量。台中市政府今天宣布，原先推出的「兒童就醫得來速」服務將擴大量能，照顧台中市18歲以下青少年與幼童。

台中市政府下午召開流行疫情指揮中心防疫記者會，台中市長盧秀燕透過網路遠端主持記者會時公布，台中市今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增4409例本土確診。

盧秀燕表示，台中市7日起推出「兒童就醫得來速」，為兒童就醫提供綠色通道機制，全市有130家兒童專科診所，與10家大型綜合醫院推出加入「兒童就醫得來速」機制，服務對象是台中市18歲以下的青少年與幼童。

盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，將開設6歲以下學齡前兒童就醫綠色通道，紓緩醫院急診量，避免過多就診者排擠兒童待診時間，與台中市的「兒童得來速」出發點一致，都是為了守護兒童的好政策。

她說明，中央的「學齡前兒童就醫綠色通道」服務對象是6歲以下學齡前兒童，而台中市的「兒童就醫得來速」服務對象擴大到18歲以下青少年與幼童，衛生局在中央政策公布後，積極溝通4大公立醫療體系的醫療院所。

盧秀燕說，未來台中市「兒童就醫得來速」將再加入國軍台中總醫院，達到11家大型綜合醫院，持續服務台中市18歲以下的青少年與幼童。相關「兒童就醫得來速」規範與措施，及台中市130家兒童專科診所、11家兒童得來速醫院資訊，市府將公布於衛生局網頁上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於中央宣布針對65歲以上長者、長照機構住民等高風險族群，預計下週起開打第4劑疫苗。盧秀燕說，根據中央建議，第4劑疫苗與第3劑疫苗應間隔至少5個月，台中市統計符合施打第4劑疫苗對象，在5月30日前有2464人，會依中央後續公布的規範妥善安排第4劑疫苗施打。

有關台中市居家照護統計，盧秀燕指出，截至今天上午10時，累計有2萬8101名確診者進行評估，其中2萬4955人（88.8%）已收案居家照護，解除隔離8015人。醫療量能部分，專責病床數共942床，其中已使用數為394床、可使用數為548床。（編輯：郭諭儒）1110514