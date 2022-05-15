居家隔離3+4擬鬆綁 陳其邁贊同並發2劑快篩

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中央15日與縣市討論調整確診者密切接觸者居隔措施。高雄市長陳其邁表示，認同放寬現在「3+4」做法，但是應該要多發2劑快篩，供有症狀和解隔前使用。中央社記者曾以寧攝 111年5月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）中央今天與縣市討論調整確診者密切接觸者居隔措施。高雄市長陳其邁說，同意放寬但要發2劑快篩試劑，供有症狀和解隔前使用。

中央與縣市討論防疫政策調整，地方呼籲確診個案的密切接觸者居家隔離「3+4」應鬆綁，疫情中心指揮官陳時中表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，明天公布相關配套。但陳時中也說，據高雄市統計，逾10%居隔者在隔離期間會出現陰性轉陽性狀況。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，對於如何調整完整接種3劑疫苗者的隔離措施，陳其邁說，認同放寬現在「3+4」做法，但是應該要多發2劑快篩，紐西蘭的做法是在第3、7天快篩，也可以調整成有症狀時和解隔前。

陳其邁也以高雄從1月底開始進行基層診所呼吸道症狀快篩的數據指出，高雄近期每天有5000、6000多人有呼吸道症狀到診所看診，其中快篩陽性者，再進行PCR採檢的陽性預測值有89%，比流感快篩7成的準確度還高。所以在治療部分，有症狀又快篩陽就應該加速給藥。

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高雄有500多間耳鼻喉科、小兒科、婦產科等基層診所投入居家照護，有媒體詢問，如何跟醫療院所溝通整合。陳其邁說，從擔任市長以來，每天都在專家會議跟4大醫學中心的院長、副院長、醫師公會人員討論防疫政策，包含診所快篩等，都是跟專家、公會一起做的決定，自然有比較好的溝通管道和決策品質。

另外，高雄關懷包11日起以「得來速」定點發放，陳其邁說，到今天已經發放1萬3744包，含約8萬支快篩試劑。（編輯：唐聲揚）1110515