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基隆採檢+給藥服務 林右昌：雙北市民蜂擁而至

2022/5/16 17:26
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市民廣場篩檢站今天起提供PCR篩檢加上給藥服務，出現爆量人潮，市長林右昌說，除市民外，雙北市民也蜂擁而至，市府會觀察1、2天，必要時研議在其他篩檢站提供服務。

林右昌下午接受媒體訪問表示，市民廣場篩檢站今天出現爆量排隊人潮，因為這處篩檢站提供PCR核酸檢測加上給藥服務，除市民外，台北市和新北市民也蜂擁而至，因為北北基桃是首都生活圈，基隆市雖資源有限，也願意幫忙提供雙北市民需求。

林右昌說，有這麼多民眾排隊反映出真的有需要，代表基隆市PCR篩檢加上給藥服務是正確的，市府最重要是要解決民眾問題，而不是怕累怕麻煩。

林右昌表示，基隆市的社區篩檢站和雙北不同，雙北要預約且有人數限制，基隆市免預約也沒有人數限制，想要接受PCR篩檢都可以篩檢得到，暖暖區的碇內篩檢站甚至有高達6成是服務新北市民。

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對於市民廣場篩檢站出現大量人潮，林右昌表示，市府會觀察1、2天，瞭解是因為假日過後累積的需求，或是常態性需求，也會檢討必要時研議在其他社區篩檢站，同樣提供PCR篩檢加上給藥服務，滿足民眾用藥需求。

此外，市府發布新聞稿指出，中央今天公布基隆市新增1756例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中女性943名、男性812人，另有1名第3性別，至於專責病床總計有235床，目前已收治186床、空床49床。（編輯：李錫璋）1110516

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