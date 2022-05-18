醫院遷新址引疑慮 新北：醫療廢棄物需委託處理

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市衛生局今天表示，醫事審議委員會已通過中祥醫院遷址，但新址的建物公安與廢水處理需分別申報核准後才能營運。中祥醫院說，一切依法申請並經核准，會持續溝通。

新北市中祥醫院計畫遷移到中和區遠東工業區的新址，引起中和遠東工業園區管理委員會在新址裝修大樓外，張貼海報抗議醫院進駐，表示擔心「造成環境污染、影響住宅結構安全、罔顧園區住戶生命」。

中祥醫院行政管理部主任李詩年下午接受中央社記者電訪表示，中祥醫院成立於民國83年，評定為地區醫院，民國98年經衛生局核定為急性病床20床，呼吸照護病床16床，觀察床2床。他說，依照目前病床數申請遷移，只是普通醫院門診，並非設置長照機構。

他說，法規也都規定如何處理醫療廢棄物，會依法申報與處理，「如果不合規定，市府絕對會處罰」，建築物裝修也都會向市府申請。至於社區關切的電梯動線規劃部分會研商解決；對抗議內容，會透過租賃的房東持續向管委會溝通，理解訴求。

新北市府環境保護局今天以文字說明，依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，設置20床以上的醫療業者，營運前需取得廢污水管理計畫，才能排放廢污水，否則會受處罰。

環保局說，至於事業廢棄物的管理，洗腎診所應檢具事業廢棄物清理計畫書，送環保局審查核准後才能營運，並應定期申報，廢棄物應委託合格業者清理；屬感染性事業廢棄物應委託甲級廢棄物清除、處理機構。

環保局說，初步調查，目前這家醫療業者尚未向環保局提出申請；未來若提出申請後，定將依法審查。

新北市衛生局今天也證實，中祥醫院遷址案已經通過新北市政府醫事審議委員會審議，不過，是老舊醫院遷移新址，不是新設立長照機構。

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衛生局說，洗腎診所的廢水處理，須提出水污染防治計畫交由環保局審核；而建物使用用途則由市府工務局處理；只要診所內部空間符合相關法規，衛生局就會核准設立，醫院才能進駐新址啟用營運。

遷移新址的轄區碧河里里長賴清華今天接受電訪表示，當地多為工業區，且工業區內的民眾比較少經過新址的建一路、中山路口，不清楚管委會的抗議動機。（編輯：李錫璋）1110518