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2歲男童染疫不治 父指都在等醫師想自行轉院遭拒

2022/5/18 16:45（5/18 16:53 更新）
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基隆市2歲林姓男童染疫不治，林童的父親說，兒子就醫期間感覺都在等醫生，想自行轉院也被拒絕。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
基隆市2歲林姓男童染疫不治，林童的父親說，兒子就醫期間感覺都在等醫生，想自行轉院也被拒絕。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市2歲林姓男童染疫不治，林童的父親今天說，兒子就醫期間感覺都在等醫生，他向衛福部基隆醫院表達要自行轉院，院方卻回應途中發生問題院方有責任而被拒絕。

基隆市一名2歲林姓男童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），地方聯繫5家醫院均無兒童重症空床，最後轉至台北榮民總醫院急救，14日上午近9時宣告不治。

宣布參選基隆市長的前立委謝國樑今天與林父通電話，過程中並在臉書（Facebook）直播。林父表示，兒子在家發燒、熱痙攣時，他立即請父親開車載他們到衛生福利部基隆醫院，院方一開始給予氧氣、點滴、塞劑和量測血氧，但兒子一直高燒不退，由於兒子可能需要住院，他趕快回家拿東西趕回醫院，期間兒子也嘔吐，「在醫院期間感覺都在等待醫生」。

「等的時間真得太長了」，林父說，兒子很多症狀都滿明顯，已不只是輕症，怎麼會搞到後面這樣，且兒子很健康，絕對沒有慢性病，家人都很著急，自行打電話詢問各醫院是否有兒科加護病房，但得到回應是「怎麼不是醫院和醫院對接」。

林父指出，他提出想自行轉院，衛福部基隆醫院卻說「途中發生任何問題，院方會有責任」，也曾詢問醫師，能否先提早過去其他醫院先治療，不管哪裡都好，基隆醫院也說不行。

此外，林父說，一開始媒體報導兒子在轉院途中身亡，他看了很不開心，打電話向媒體反映才改，還有很多新聞根本複製、貼上，根本沒有證實，「我兒子明明還在台北榮總堅持、奮鬥著」。中央還有官員提到兒子是搭救護車就醫，明明是他的父親載去，都是自己開車，轉院才是救護車。

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林父表示，他不會特別要求什麼，但該做到要做到，不要推卸責任，希望藉由這件事，小朋友遇到類似情形能否優先處理，不要像他的兒子放在那邊等著轉院，不希望再有類似案例發生。

對此，衛福部基隆醫院表示，有關2歲男童醫療處置一案，家屬沉重的傷痛「我們也感同身受」，對於家屬今天提出的說法，院方予以尊重，相關處置過程日前已由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明。（編輯：李錫璋）1110518

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