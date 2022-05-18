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鄭文燦：是否改遠距教學 各校評估後再統一宣布

2022/5/18 17:02
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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市長鄭文燦今天表示，針對國中會考後是否改採遠距教學，將授權各學校彈性評估，最後由教育局作宣布。因應偏鄉復興區只有1家藥局，已調度2000劑快篩以巡迴醫療方式發送。

桃園市今天新增9658例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，桃園目前有9個社區採檢站、5家醫院採取「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，將持續擴大。

鄭文燦表示，針對偏鄉復興區，由於全區只有1家藥局，每天僅有78份實名制快篩、量能不足，已由衛生局調度了2000劑快篩給復興區衛生所，以巡迴醫療的方式到各部落、據點等發給有需求的民眾。

鄭文燦也說，另外由社會局準備120劑的備量給復興區的家庭服務中心，針對弱勢的民眾提供公費的快篩；復興區衛生所針對確診的民眾，可以發給防疫關懷包，每包有5劑的快篩。

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鄭文燦表示，5月21日、22日國中教育會考後，距離暑假仍有約6週的時間，將由教育局請各學校防疫專責小組評估，是否採取全年級或全校停課，改採遠距教學。

鄭文燦表示，這部分會有一點彈性，因為各學校的情況會有地域、城鄉的差別，對於線上教學等會有不同的需求，因此這部分會授權給各學校，教育局會在調查各學校的情況以後，再做政策性的宣布。（編輯：李錫璋）1110518

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