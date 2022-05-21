台中補助500元快篩劑費用 近2萬低收入戶受惠

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台中市長盧秀燕21日表示，有鑒於國內疫情尚未退燒，購買快篩試劑對部分家庭是一筆額外負擔，市府推出「溫暖助防疫」方案，將補助低收入戶每戶新台幣500元以購買快篩試劑。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）國內疫情嚴峻，民眾爭買快篩試劑，台中市政府今天宣布，即日起推出台中市低收入戶快篩試劑補助金措施，每戶新台幣500元，相當補助5劑快篩試劑費用，近2萬戶低收入戶受惠。

台中市長盧秀燕今天主持台中市疫情說明記者會，她宣布今天台中市新增7989例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案。有鑒國內疫情逐漸攀升，購買快篩試劑對部分家庭是一筆額外負擔，市府推出「溫暖助防疫」，補助低收入戶每戶500元，提供購買快篩試劑。

盧秀燕表示，符合資格的民眾不需要申請，款項會自動匯入戶頭，補助對象為社會局111年核定的低收入戶，共有1萬9626戶，每戶500元，等於5劑快篩試劑的費用，希望減輕低收入戶負擔。

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關於，台中市和平地區民眾購買快篩不易，也無處進行PCR採檢。盧秀燕指出，市府準備足量的快篩試劑、PCR試劑與相關藥物送上和平區，今天中午梨山衛生所已為快篩陽民眾進行PCR篩檢，「快篩陽視同確診」上路後，和平區確診民眾能就近到衛生所問診、給藥，即時處置、即時照護。

台中市政府統計，目前，台中市和平區累積有140名民眾確診，當中路途遙遠的梨山地區也有19名民眾確診。（編輯：黃世雅）1110521