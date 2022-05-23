高市簡化自主回報程序 提早4小時發居隔通知書

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高雄市政府推出「高雄市確診者自主回報單」，加快發放居隔通知書。市長陳其邁（圖）23日上午在市議會受訪指出，為避免填寫作業塞車，從醫院發出確診報告時就讓民眾先預填部分事項，可提早約4小時發出居隔通知書。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高市府推出「高雄市確診者自主回報單」，加快發放居隔通知書。高雄市長陳其邁說，避免填寫作業塞車，從醫院發出確診報告時就讓民眾先預填部分事項，可提早約4小時發出居隔通知書。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者日增，避免民眾申請居隔通知書塞車，高雄市政府推出「高雄市確診者自主回報單」日前上線，加快相關申辦作業程序。

陳其邁今天上午在市議會接受媒體聯訪表示，過去填報系統的表單內容繁瑣，有時候一個欄位填錯，就會影響申報，也造成行政負擔，現在把填寫內容簡化，也提早從醫院發出確診報告時就讓民眾預填一些事項，約可縮短4小時作業時間。

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陳其邁說，主要是縮短從醫院發出確診報告，到經過法定傳染病系統通報中間的4到5小時；因此讓民眾提早4小時先填寫部分疫調內容，等法定傳染病系統確診報告出爐後，就再填寫身分證字號跟手機號碼，確認後就可發放居隔通知書。

另針對20日前未收到居隔單的民眾，今天中午起受理線上申請，陳其邁說，主要是解決一些舊案，民眾可以用手機QR Code掃一掃，就直接進去填，市府確認無誤後，就會直接發送居隔通知書；如長輩不太會用，子女可以協助。（編輯：陳仁華）1110523